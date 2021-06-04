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Рогозин рассказал о подготовке к первому разговору с новым главой NASA

При этом он пока не готов делать никаких прогнозов по предстоящей беседе.

4 июня, 10:02

Рогозин рассказал о подготовке к первому разговору с новым главой NASA. Видео © LIFE

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил в беседе с Лайфом, что отправил письмо новому главе NASA Биллу Нельсону с призывом попросить президента США "наконец угомонить" сторонников санкций против РФ. Он отметил важность первого диалога с американским коллегой в преддверии встречи президентов России и США.

"Накануне встречи двух наших президентов этот диалог наш с господином Нельсоном становится ещё более ответственным. Поэтому я пока не делаю никаких прогнозов, но я постараюсь максимально использовать первый разговор с новым руководителем NASA", — сказал глава "Роскосмоса".

Рогозин решил попросить Байдена "наконец угомонить" сторонников санкций

Рогозин решил попросить Байдена "наконец угомонить" сторонников санкций

Ранее глава NASA Билл Нельсон назвал Россию жизненно важным партнёром по МКС. Он также сообщил, что намерен участвовать в космической конференции в Санкт-Петербурге.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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