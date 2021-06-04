Рогозин рассказал о подготовке к первому разговору с новым главой NASA
При этом он пока не готов делать никаких прогнозов по предстоящей беседе.
Рогозин рассказал о подготовке к первому разговору с новым главой NASA. Видео © LIFE
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил в беседе с Лайфом, что отправил письмо новому главе NASA Биллу Нельсону с призывом попросить президента США "наконец угомонить" сторонников санкций против РФ. Он отметил важность первого диалога с американским коллегой в преддверии встречи президентов России и США.
"Накануне встречи двух наших президентов этот диалог наш с господином Нельсоном становится ещё более ответственным. Поэтому я пока не делаю никаких прогнозов, но я постараюсь максимально использовать первый разговор с новым руководителем NASA", — сказал глава "Роскосмоса".
Ранее глава NASA Билл Нельсон назвал Россию жизненно важным партнёром по МКС. Он также сообщил, что намерен участвовать в космической конференции в Санкт-Петербурге.
Комментариев: 0