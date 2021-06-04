Песков — о реакции Путина на проигрыш хоккейной сборной: Расстроился вместе с нами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убеждён, что глава государства Владимир Путин, как и все российские болельщики, расстроился из-за итогов матча национальной сборной по хоккею с канадцами.

"Не знаю, смотрел ли [президент матч], но расстроился вместе со всеми", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Песков также ответил на вопрос о том, будет ли Владимир Путин присутствовать на стадионе во время матчей Евро-2020. По словам пресс-секретаря, пока таких посещений в графике президента нет, но он точно будет болеть за сборную России.