Песков — о реакции Путина на проигрыш хоккейной сборной: Расстроился вместе с нами
Накануне наши хоккеисты в четвертьфинале ЧМ уступили Канаде со счётом 1:2. Итог матча решился в овертайме.
Фото © ТАСС / Федосенко Наталия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убеждён, что глава государства Владимир Путин, как и все российские болельщики, расстроился из-за итогов матча национальной сборной по хоккею с канадцами.
"Не знаю, смотрел ли [президент матч], но расстроился вместе со всеми", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Песков также ответил на вопрос о том, будет ли Владимир Путин присутствовать на стадионе во время матчей Евро-2020. По словам пресс-секретаря, пока таких посещений в графике президента нет, но он точно будет болеть за сборную России.
Напомним, накануне наша сборная в четвертьфинале ЧМ по хоккею уступила Канаде со счётом 1:2. Итог матча решился в овертайме. Отметим, что российская команда уже десять лет не может обыграть своего самого принципиального соперника в рамках чемпионатов мира.
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