НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков — о реакции Путина на проигрыш хоккейной сборной: Расстроился вместе с нами

Накануне наши хоккеисты в четвертьфинале ЧМ уступили Канаде со счётом 1:2. Итог матча решился в овертайме.

4 июня, 09:26

Фото © ТАСС / Федосенко Наталия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убеждён, что глава государства Владимир Путин, как и все российские болельщики, расстроился из-за итогов матча национальной сборной по хоккею с канадцами.

"Не знаю, смотрел ли [президент матч], но расстроился вместе со всеми", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Надо делать выводы": Чернышенко заявил, что сборная России по хоккею хорошо играла в матче с Канадой

"Надо делать выводы": Чернышенко заявил, что сборная России по хоккею хорошо играла в матче с Канадой

Песков также ответил на вопрос о том, будет ли Владимир Путин присутствовать на стадионе во время матчей Евро-2020. По словам пресс-секретаря, пока таких посещений в графике президента нет, но он точно будет болеть за сборную России.

Напомним, накануне наша сборная в четвертьфинале ЧМ по хоккею уступила Канаде со счётом 1:2. Итог матча решился в овертайме. Отметим, что российская команда уже десять лет не может обыграть своего самого принципиального соперника в рамках чемпионатов мира.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Боюсь обмануться": Греф рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена в Женеве

сегодня в 09:48

"Надо делать выводы": Чернышенко заявил, что сборная России по хоккею хорошо играла в матче с Канадой

сегодня в 09:00

В "Роскачестве" выяснили, что более чем в 50% упаковок для продуктов половину составляет воздух

сегодня в 08:49

Аксёнов заверил, что Крым "не лопнет" от наплыва туристов этим летом

сегодня в 09:53

СК возбудил ещё одно дело после смерти раненного гаишником при задержании 19-летнего парня

сегодня в 09:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1