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"Надо делать выводы": Чернышенко заявил, что сборная России по хоккею хорошо играла в матче с Канадой

Напомним, наша команда уступила принципиальному сопернику в важнейшем матче со счётом 1:2.

4 июня, 09:00
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Сборная России была сильнее Канады в четвертьфинальном матче ЧМ по хоккею в Риге, даже несмотря на неудачный результат встречи. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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"Это спорт, надо делать выводы, а не расстраиваться. Наши играли хорошо, это неожиданность, за то мы и любим спорт. Кто-то говорит, есть канадское проклятие, я считаю, что нет. Наши точно были сильнее и по статистике, и по всему остальному", — отметил зампред председателя кабмина.

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Напомним, наша сборная в четвертьфинале ЧМ по хоккею уступила Канаде со счётом 1:2. Отметим, что российская команда уже десять лет не может обыграть своего самого принципиального соперника в рамках чемпионатов мира.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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