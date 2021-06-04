"Надо делать выводы": Чернышенко заявил, что сборная России по хоккею хорошо играла в матче с Канадой
Напомним, наша команда уступила принципиальному сопернику в важнейшем матче со счётом 1:2.
Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
Сборная России была сильнее Канады в четвертьфинальном матче ЧМ по хоккею в Риге, даже несмотря на неудачный результат встречи. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Это спорт, надо делать выводы, а не расстраиваться. Наши играли хорошо, это неожиданность, за то мы и любим спорт. Кто-то говорит, есть канадское проклятие, я считаю, что нет. Наши точно были сильнее и по статистике, и по всему остальному", — отметил зампред председателя кабмина.
Напомним, наша сборная в четвертьфинале ЧМ по хоккею уступила Канаде со счётом 1:2. Отметим, что российская команда уже десять лет не может обыграть своего самого принципиального соперника в рамках чемпионатов мира.
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