Кремль заявил о готовности Путина говорить с Байденом на любые темы в ходе саммита в Женеве

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдёт без заранее определённой повестки и продлится столько, сколько лидеры стран посчитают нужным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив готовность российского лидера обсудить с коллегой любые темы.

"Фиксированной повестки и не будет. Сколько главы государств посчитают необходимым, столько и пробеседуют", — сказал представитель Кремля.

По его словам, российский президент готов дать пояснения на любые темы, в том числе и по Белоруссии. Песков также уточнил, что сейчас российская сторона исходит из того, что на саммите будет формат встречи как с помощниками, так и тет-а-тет. Для журналистов тем временем швейцарская сторона готовит пресс-центр и возможность приехать на саммит. После встречи представители СМИ смогут отдельно задать вопросы Путину, заверил Песков.