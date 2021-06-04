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Кремль заявил о готовности Путина говорить с Байденом на любые темы в ходе саммита в Женеве

Главы государств смогут побеседовать как вместе со своими делегациями, так и один на один.

4 июня, 09:16
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдёт без заранее определённой повестки и продлится столько, сколько лидеры стран посчитают нужным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив готовность российского лидера обсудить с коллегой любые темы.

"Фиксированной повестки и не будет. Сколько главы государств посчитают необходимым, столько и пробеседуют", — сказал представитель Кремля.

По его словам, российский президент готов дать пояснения на любые темы, в том числе и по Белоруссии. Песков также уточнил, что сейчас российская сторона исходит из того, что на саммите будет формат встречи как с помощниками, так и тет-а-тет. Для журналистов тем временем швейцарская сторона готовит пресс-центр и возможность приехать на саммит. После встречи представители СМИ смогут отдельно задать вопросы Путину, заверил Песков.

Песков предостерёг от завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена

Песков предостерёг от завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена

Напомним, в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная беседа Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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