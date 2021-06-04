Греф рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена в Женеве. Видео © LIFE

Глава Сбербанка Герман Греф оказался без завышенных ожиданий от предстоящей встречи президент РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве. Об этом он заявил журналистам, выступая на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Он напомнил, что на саммит в Хельсинки в 2018 году, на котором встретились глава РФ Владимир Путин и на тот момент президент Дональд Трамп, тоже возлагали большие надежды. Однако получилось всё наоборот.

"Я не могу сказать, что у меня высокие ожидания. Я боюсь обмануться. Мы очень сильно много ожидали от хельсинской встречи — получилось наоборот. Поэтому лучше, может быть, пониже ожидания. Будет что-то хорошее — будем считать, что это бонус", — заявил глава Сбербанка.

Ранее в Кремле выразили сомнение, что по итогам саммита Владимира Путина и Джо Байдена может быть принят какой-либо совместный документ.