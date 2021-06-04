Аксёнов заверил, что Крым "не лопнет" от наплыва туристов этим летом
Он выразил уверенность, что регионы Чёрного моря, без сомнения, смогут принять всех путешественников.
Аксёнов заявил, что Крым "не лопнет" от наплыва туристов этим летом. Видео © LIFE
Крым готов принимать российских туристов и всегда рад им, а места для отдыха всем хватит. Об этом сказал глава республики Сергей Аксёнов, отвечая на вопрос Лайфа, "не лопнет" ли Крым от наплыва путешественников.
"Нет, не лопнет конечно. Нашим согражданам всегда рады, Крым с удовольствием всех встречает", — заявил Аксёнов.
Он также заметил, что рад от закрытия других туристических направлений, и заверил, что Крым, Краснодарский край и Чёрное море, без сомнения, смогут принять всех россиян.
Ранее в Ростуризме назвали сроки начала нового этапа продаж туров по России с кешбэком. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, спрос на путёвки с детским туристическим кешбэком оказался в 2–2,5 раза выше, чем по обычному кешбэку. По её словам, россияне только за первую неделю купили детских путёвок на 1,3 миллиарда рублей.
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