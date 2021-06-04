Аксёнов заверил, что Крым "не лопнет" от наплыва туристов этим летом

Аксёнов заявил, что Крым "не лопнет" от наплыва туристов этим летом. Видео © LIFE

Крым готов принимать российских туристов и всегда рад им, а места для отдыха всем хватит. Об этом сказал глава республики Сергей Аксёнов, отвечая на вопрос Лайфа, "не лопнет" ли Крым от наплыва путешественников.

"Нет, не лопнет конечно. Нашим согражданам всегда рады, Крым с удовольствием всех встречает", — заявил Аксёнов.

Он также заметил, что рад от закрытия других туристических направлений, и заверил, что Крым, Краснодарский край и Чёрное море, без сомнения, смогут принять всех россиян.