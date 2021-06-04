Валютный риск: Опасно ли хранить сбережения в долларах и как защитить свои деньги

Сейчас доллар и евро занимают в структуре ФНБ 35%, фунт стерлингов — 10%, юань — 15%, иена — 5%. По словам министра финансов, этот расклад изменится кардинально. Доллара не будет вообще. В структуру ФНБ впервые войдёт золото и займёт сразу 20%. Доля юаней вырастет в два раза — с 15 до 30%.

На самом деле для большинства инвесторов это решение не стало полной неожиданностью. Курс на дедолларизацию экономики идёт уже несколько лет, но он усилился в феврале. Тогда стали активно обсуждать инфляцию американской валюты и то, что она уже сдаёт позиции на мировой арене. При этом увеличивается влияние иены и юаня.

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Тогда же Минфин сократил доли доллара и евро в валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 45 до 35%. При этом включил туда иену (её доля составила 5%) и юань (15%). Количество фунтов стерлингов осталось прежним и занимает 10%. Такое перераспределение валют было направлено на повышение доходности и диверсификацию инвестиционных рисков размещения средств ФНБ. В феврале же замглавы МИД Сергей Рябков высказал мнение, что России необходимо сократить использование доллара. Это связано с планами США ужесточить санкции.

Таким образом, заявление Антона Силуанова связано с продолжением курса на дедолларизацию. Дальнейшее изменение структуры ФНБ выглядит совершенно логично. Россия уже давно взяла курс на снижение зависимости от доллара, а также снижение инвестиций в постоянно растущий американский долг. Сейчас этот процесс просто ускорился.

— Для рубля изменение структуры Фонда национального благосостояния — это хороший момент. С Китаем у нашей страны расширяются торговые связи, увеличивается экспорт. Соответственно, держать в мультивалютной корзине и ФНБ юань логично. Японская иена считается одной из самых стабильных валют, которая мало подвержена волатильности, поэтому появление иены в ФНБ будет способствовать его устойчивости и укреплению рубля, — пояснил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артём Тузов.

Полный отказ России от доллара в структуре (ФНБ) в течение месяца может быть связан с защитой от возможных западных санкций. Так считает эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. По его мнению, на политику формирования резервов ЦБ этот шаг не повлияет, так как они формируются из других источников и предполагают более существенную диверсификацию. Соответственно, полностью отказываться от доллара в своих резервах ЦБ не будет. На расстановку сил на валютном рынке это событие также не окажет заметного влияния.

Одним словом, по мнению Дмитрия Бабина, бежать продавать доллары частным инвесторам точно не стоит. Эксперт уточнил, что это надёжная валюта для общей корзины сбережений. Тем не менее стоит присмотреться и к другим вариантам.

В начале июня американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио сделал довольно резкое заявление. По его мнению, китайский юань и его цифровой аналог в скором времени заменят доллар. Это далеко не первое высказывание с критикой доллара от крупных финансистов и инвесторов.

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По мнению Рэя Далио, в перспективе люди будут сами выбирать валюты. Самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономическим фундаментом. Это станет угрозой для многих стран. Миллиардер считает, что экономика США рискует оказаться под ударом не только из-за укрепления позиций юаня. Среди других угроз — внутренние проблемы страны, включая рост уровня закредитованности населения. Соответственно, в перспективе доллар может обесцениваться.

Правда, не все аналитики настроены так скептично. Есть и другое мнение. Китайский юань за последние 12 месяцев уже показал активное повышение. Последняя волна роста стартовала в конце марта. В результате на прошлой неделе был обновлён трёхлетний максимум к доллару США.

— Столь существенное подорожание национальной валюты Китая угрожает росту экономики страны, поэтому китайские власти во вторник впервые за 14 лет повысили нормы валютных резервов финансовых учреждений, чтобы предотвратить дальнейшее укрепление юаня. Исходя из этого, потенциал роста данной валюты является ограниченным, а риски ослабления — высокими, — отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Покупка любой валюты будет нести риски, так как на её курс может повлиять ситуация на внешнем рынке, санкции и прочие угрозы. А в кризис их становится больше. Однако остаются валюты, которые оказываются более устойчивыми перед встрясками мировой экономики.

— Иена и юань — одни из таких валют. Это связано с высокими темпами преодоления кризиса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, которые сейчас восстанавливают экономику до докризисных показателей. Там наблюдается высокий потребительский спрос, что благоприятно сказывается на ВВП, —считает аналитик УК "Альфа-капитал" Денис Бадьянов.

При этом неожиданную прибыль могут принести валюты, которые не так популярны у российских инвесторов. Аналитики, например, рекомендуют обратить внимание на норвежскую крону. В стране возможно повышение процентной ставки ближе к концу этого года.