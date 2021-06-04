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В РФПИ заявили, что Россия с июля может открыться для вакцинного туризма

В фонде уже не раз отмечали высокий интерес иностранцев к отечественной вакцине "Спутник V".

4 июня, 10:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что страна может открыться для вакцинного туризма уже этим летом. Своим прогнозом он поделился на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Россия с июля может открыться для вакцинного туризма", — отметил Дмитриев.

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Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Ранее Кирилл Дмитриев объяснил вероятность новых волн коронавируса. По его словам, они возникнут там, где не проводится масштабной вакцинации.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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