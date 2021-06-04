В РФПИ заявили, что Россия с июля может открыться для вакцинного туризма

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что страна может открыться для вакцинного туризма уже этим летом. Своим прогнозом он поделился на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Ранее Кирилл Дмитриев объяснил вероятность новых волн коронавируса. По его словам, они возникнут там, где не проводится масштабной вакцинации.