"Должна быть разумность": Песков оценил идею ограничить скорость электросамокатов
Ранее в СПЧ предложили ввести номерные знаки для подобного транспорта и ограничить его скорость. Совет выступает за скорейшее обсуждение мер по снижению рисков.
Песков оценил идею ограничить скорость электросамокатов. Видео © LIFE
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал Лайфу идею ввести ограничения скорости для электросамокатов, так как в последнее время участились случаи аварий с участием этого вида транспорта.
"Главное, чтобы не было опасности, чтобы не было увечий. Везде, наверное, должна быть разумность определённая", — отметил представитель Кремля.
Он признался, что сам на самокатах не катается, но очень завидует тем, кто в хорошую погоду их использует.
Лайф рассказывал, что ранее в СПЧ предложили ввести номерные знаки для электросамокатов и ограничить их скорость. Совет выступает за скорейшее обсуждение мер по снижению рисков, для чего инициативы были направлены руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права им. Алексеева при Президенте РФ. В МВД при этом считают преждевременным рассматривать такие инициативы.
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