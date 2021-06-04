Песков оценил идею ограничить скорость электросамокатов. Видео © LIFE

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал Лайфу идею ввести ограничения скорости для электросамокатов, так как в последнее время участились случаи аварий с участием этого вида транспорта.

"Главное, чтобы не было опасности, чтобы не было увечий. Везде, наверное, должна быть разумность определённая", — отметил представитель Кремля.

Он признался, что сам на самокатах не катается, но очень завидует тем, кто в хорошую погоду их использует.