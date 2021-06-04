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"Должна быть разумность": Песков оценил идею ограничить скорость электросамокатов

Ранее в СПЧ предложили ввести номерные знаки для подобного транспорта и ограничить его скорость. Совет выступает за скорейшее обсуждение мер по снижению рисков.

4 июня, 11:02

Песков оценил идею ограничить скорость электросамокатов. Видео © LIFE

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал Лайфу идею ввести ограничения скорости для электросамокатов, так как в последнее время участились случаи аварий с участием этого вида транспорта.

"Главное, чтобы не было опасности, чтобы не было увечий. Везде, наверное, должна быть разумность определённая", отметил представитель Кремля.

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Он признался, что сам на самокатах не катается, но очень завидует тем, кто в хорошую погоду их использует.

Лайф рассказывал, что ранее в СПЧ предложили ввести номерные знаки для электросамокатов и ограничить их скорость. Совет выступает за скорейшее обсуждение мер по снижению рисков, для чего инициативы были направлены руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права им. Алексеева при Президенте РФ. В МВД при этом считают преждевременным рассматривать такие инициативы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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