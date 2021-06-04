"Часто СМИ называют их конкурентами "Северного потока – 2", но это не про то немножко. Это про политику, а не про бизнес, они нам вообще не конкуренты. Россия — номер один в мире по запасам газа. Польша исходит из того, что Россия — враждебная страна, и в будущем она хотела бы закупать меньше российского газа и больше газа в других источниках. Поэтому она собирается построить этот газопровод у Северного моря, чтобы покупать норвежский газ", — объяснил он.