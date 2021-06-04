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"Они нам не конкуренты": Эксперт оценил решение Дании отозвать разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Собеседник Лайфа объяснил, что проект никоим образом не может навредить России, как того хочет Польша.

4 июня, 10:53

Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner

Решение Дании приостановить строительство газопровода Baltic Pipe может сильно сказаться на амбициях Польши по прекращению покупок российского газа. Такое заявление Лайфу сделал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

"Часто СМИ называют их конкурентами "Северного потока – 2", но это не про то немножко. Это про политику, а не про бизнес, они нам вообще не конкуренты. Россия — номер один в мире по запасам газа. Польша исходит из того, что Россия — враждебная страна, и в будущем она хотела бы закупать меньше российского газа и больше газа в других источниках. Поэтому она собирается построить этот газопровод у Северного моря, чтобы покупать норвежский газ", — объяснил он.

Однако схема Варшавы заранее проигрышная, так как, во-первых, запасы в Северном море не позволяют нарастить существенную добычу, она, наоборот, будет постепенно снижаться. А во-вторых, финансово по России Польша также ударить не сможет, так как если страна будет покупать меньше российского газа, то меньше норвежского газа пойдёт на другие европейские рынки, соответственно, в других странах заместят эти объёмы газом из РФ.

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Напомним, что ранее Дания отозвала разрешение на строительство конкурента "Северного потока – 2". Поводом для такого решения стала недостаточная изученность вопроса защиты природы во время строительства газопровода. Теперь проект придётся приостановить.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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