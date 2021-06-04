НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Едят окурки и пьют что попало: Под Новосибирском проверяют семью, дети в которой живут в чудовищных условиях

Все получаемые пособия мать тратит на алкоголь, в результате чего отпрыски остаются без еды и одежды.

4 июня, 10:38

Под Новосибирском проверят семью, дети в которой живут в чудовищных условиях. Видео © LIFE

В Новосибирской области проверят работу органов опеки после того, как стало известно о семье, где дети от голода питаются окурками от сигарет. Об этом Лайфу сообщили в местной прокуратуре.

Жизнь двоих детей из Тогучанского района похожа на бесконечное испытание. Ребятам нечего есть и пить, поэтому они доедают оставленные Ольгой — матерью семейства — окурки и пьют любую жидкость, которую им удаётся найти в доме. Квартира же совершенно не соответствует санитарным требованиям, а сама женщина все деньги тратит на выпивку, уходя в длительные запои. При этом ранее у Ольги забрали ещё пятерых детей.

Просятся домой: Лайф узнал о состоянии умственно отсталых близняшек, спасённых от приёмной матери-тиранши

Просятся домой: Лайф узнал о состоянии умственно отсталых близняшек, спасённых от приёмной матери-тиранши

По данным Лайфа, родственники в курсе положения дел в этом доме и даже обращались в органы опеки, но там, по их мнению, бездействуют. Предлагали помощь и самой Ольге, однако та ни с кем общаться не хочет. В результате ситуацию взяла на контроль областная прокуратура, которая намерена проверить не только действия матери, но и работу социальных органов.

Ранее семья уже попадала в поле зрения СМИ. 18-летний Матвей — один из двух детей, оставшихся у матери, — за год жизни в интернате изменился до неузнаваемости. Тело юноши было покрыто ссадинами и открытыми ранами, а также следами от небрежных уколов. После осмотра специалисты заявили, что парня привязывали к кровати. Кроме того, за год он разучился самостоятельно ходить в туалет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Антон Громов
Антон Громов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Петербурге наркодилер утопил в Неве электросамокат и перекрасил волосы после наезда на пятилетнюю девочку

сегодня в 09:33

Девушка, чей сын выпал из окна 14-го этажа на юге Москвы, строила из себя идеальную мать в соцсетях

вчера в 13:47

Названы самые привлекательные для инвестиций регионы России

сегодня в 11:08

В Москве гражданин ЛНР напал на полицейского прямо в отделе

сегодня в 11:12

"Должна быть разумность": Песков оценил идею ограничить скорость электросамокатов

сегодня в 11:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1