Жена застрелившего парня при задержании сотрудника ДПС пожаловалась на угрозы

Жена застрелившего парня при задержании сотрудника ДПС попросила защиты. Видео © "Ридус"

Супруга арестованного в Новосибирской области инспектора ДПС, который случайно застрелил нарушителя при задержании, записала видеообращение, в котором попросила защиты для своей семьи. Видеообращение женщины опубликовал портал "Ридус".

В нём Наталья Гусева рассказала, что всерьёз опасается за свою жизнь, а также безопасность родных и близких. Женщина заявила, что в адрес её семьи уже поступали угрозы, и попросила воспрепятствовать какому-либо воздействию на следствие.

"Прошу ..., чтобы защитили нас, моего мужа от возможных посягательств на жизнь, здоровье и имущество", — сказала Наталья.

В полиции же заявили, что никаких угроз в адрес семьи не поступало. По данным ГУ МВД России в Новосибирской области, женщина записала обращение по совету адвоката своего мужа, чтобы привлечь к истории как можно больше внимания.