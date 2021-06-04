Жена застрелившего парня при задержании сотрудника ДПС пожаловалась на угрозы
В полиции от этих слов женщина отказалась и пояснила, что придумала это по совету адвоката для привлечения внимания.
Жена застрелившего парня при задержании сотрудника ДПС попросила защиты. Видео © "Ридус"
Супруга арестованного в Новосибирской области инспектора ДПС, который случайно застрелил нарушителя при задержании, записала видеообращение, в котором попросила защиты для своей семьи. Видеообращение женщины опубликовал портал "Ридус".
В нём Наталья Гусева рассказала, что всерьёз опасается за свою жизнь, а также безопасность родных и близких. Женщина заявила, что в адрес её семьи уже поступали угрозы, и попросила воспрепятствовать какому-либо воздействию на следствие.
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"Прошу ..., чтобы защитили нас, моего мужа от возможных посягательств на жизнь, здоровье и имущество", — сказала Наталья.
В полиции же заявили, что никаких угроз в адрес семьи не поступало. По данным ГУ МВД России в Новосибирской области, женщина записала обращение по совету адвоката своего мужа, чтобы привлечь к истории как можно больше внимания.
"При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности. В действительности каких-либо угроз в её адрес и в адрес её родственников не поступало", — сообщили в пресс-службе МВД.
Напомним, трагедия разыгралась в Мошковском районе Новосибирской области 28 мая. Во время задержания сотрудник дорожно-патрульной службы случайно выстрелил в голову 19-летнему парню. В тяжёлом состоянии пострадавший был доставлен в реанимацию, но спустя сутки от полученной травмы скончался. Суд арестовал стрелявшего гаишника на два месяца. Сегодня глава СКР Александр Бастрыкин поручил выяснить, на каком основании на полицейского было возбуждено уголовное дело.
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