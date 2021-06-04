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Жена застрелившего парня при задержании сотрудника ДПС пожаловалась на угрозы

В полиции от этих слов женщина отказалась и пояснила, что придумала это по совету адвоката для привлечения внимания.

4 июня, 10:34

Жена застрелившего парня при задержании сотрудника ДПС попросила защиты. Видео © "Ридус"

Супруга арестованного в Новосибирской области инспектора ДПС, который случайно застрелил нарушителя при задержании, записала видеообращение, в котором попросила защиты для своей семьи. Видеообращение женщины опубликовал портал "Ридус".

В нём Наталья Гусева рассказала, что всерьёз опасается за свою жизнь, а также безопасность родных и близких. Женщина заявила, что в адрес её семьи уже поступали угрозы, и попросила воспрепятствовать какому-либо воздействию на следствие.

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"Прошу ..., чтобы защитили нас, моего мужа от возможных посягательств на жизнь, здоровье и имущество", — сказала Наталья.

В полиции же заявили, что никаких угроз в адрес семьи не поступало. По данным ГУ МВД России в Новосибирской области, женщина записала обращение по совету адвоката своего мужа, чтобы привлечь к истории как можно больше внимания.

"При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности. В действительности каких-либо угроз в её адрес и в адрес её родственников не поступало", — сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, трагедия разыгралась в Мошковском районе Новосибирской области 28 мая. Во время задержания сотрудник дорожно-патрульной службы случайно выстрелил в голову 19-летнему парню. В тяжёлом состоянии пострадавший был доставлен в реанимацию, но спустя сутки от полученной травмы скончался. Суд арестовал стрелявшего гаишника на два месяца. Сегодня глава СКР Александр Бастрыкин поручил выяснить, на каком основании на полицейского было возбуждено уголовное дело.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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