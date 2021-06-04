СМИ: ЕС одобрил запрет на полёты своих авиакомпаний над Белоруссией
Решение должно вступить в силу в полночь по центральноевропейскому времени.
Фото © ТАСС/"Стрингер"
СМИ узнали, что послы ЕС согласовали запрет белорусским самолётам использовать воздушное пространство и совершать посадки в аэропортах Евросоюза, а также решили запретить белорусским авиакомпаниям совершать полёты над своими территориями. Как передаёт агентство Reuters со ссылкой на трёх дипломатов, возражений со стороны стран ЕС по решению, достигнутому послами, не ожидается.
Решение должно вступить в силу в полночь по центральноевропейскому времени (01:00 — мск субботы).
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Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.
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