СМИ: ЕС одобрил запрет на полёты своих авиакомпаний над Белоруссией

СМИ узнали, что послы ЕС согласовали запрет белорусским самолётам использовать воздушное пространство и совершать посадки в аэропортах Евросоюза, а также решили запретить белорусским авиакомпаниям совершать полёты над своими территориями. Как передаёт агентство Reuters со ссылкой на трёх дипломатов, возражений со стороны стран ЕС по решению, достигнутому послами, не ожидается.