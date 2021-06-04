Идею сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе нужно закрепить на законодательном уровне, чтобы всем спорам положить конец. Такое мнение высказал глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Я считаю, что нужно делать 31 декабря выходным без всяких оговорок. Пора уже законодательно закрепить и положить всем спорам конец", — сказал Рязанский Лайфу.

Он выразил надежду, что Совфед поддержит такое решение, и напомнил, что многие ставят этот день выходным, даже если он выпадает на будни.