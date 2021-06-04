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Автомобиль с журналистами подорвался на мине в Карабахе, двое погибли

На месте происшествия скончались оператор AzTV Сирадж Абишов и корреспондент агентства "Азертадж" Магеррам Ибрагимов (Алиоглу).

4 июня, 10:09
<p>Фото © <a href="http://www.aztv.az/ru/news/13318/dvoe-sotrudnikov-smi-azerbaydzhana-podorvalis-na-mine" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Азербайджанское Телевидение и Радиовещание</a></p>

Фото © Азербайджанское Телевидение и Радиовещание

Автомобиль с журналистами агентства "Азертадж" подорвался на мине в Нагорном Карабахе, двое погибли. Как сообщает телеканал AzTV, инцидент произошёл в селе Сусузлуг Кельбаджарского района.

Фото © Азербайджанское Телевидение и Радиовещание

Фото © Азербайджанское Телевидение и Радиовещание

Жертвами оказались оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абишов 1989 года рождения и сотрудник агентства "Азертадж" Магеррам Ибрагимов (Алиоглу). Водитель грузовика Эмин Мамедов и житель села получили ранения.

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Напомним, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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