Автомобиль с журналистами подорвался на мине в Карабахе, двое погибли

Автомобиль с журналистами агентства "Азертадж" подорвался на мине в Нагорном Карабахе, двое погибли. Как сообщает телеканал AzTV, инцидент произошёл в селе Сусузлуг Кельбаджарского района.

Жертвами оказались оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абишов 1989 года рождения и сотрудник агентства "Азертадж" Магеррам Ибрагимов (Алиоглу). Водитель грузовика Эмин Мамедов и житель села получили ранения.

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Напомним, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.