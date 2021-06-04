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Посольство в Париже подтвердило Лайфу задержание теннисистки Сизиковой

Ранее стало известно, что она подозревается в участии в договорном мачте в 2020 году.

4 июня, 10:14
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/yana_sizikova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yana_sizikova</a></p>

Фото © Instagram / yana_sizikova

Посольство РФ в Париже подтвердило Лайфу факт задержания российской теннисистки Яны Сизиковой, о котором ранее сообщили французские СМИ.

При этом в Федерации тенниса России задержание спортсменки комментировать отказались, заявив, что не располагают для этого какими-либо официальными данными.

Российскую теннисистку задержали во Франции из-за "умышленного проигрыша" на "Ролан Гаррос"

Российскую теннисистку задержали во Франции из-за "умышленного проигрыша" на "Ролан Гаррос"

Ранее Лайф сообщал, что российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже после сеанса массажа. Она подозревается в участии в договорном матче на "Ролан Гаррос" в 2020 году.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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