Посольство в Париже подтвердило Лайфу задержание теннисистки Сизиковой
Ранее стало известно, что она подозревается в участии в договорном мачте в 2020 году.
Фото © Instagram / yana_sizikova
Посольство РФ в Париже подтвердило Лайфу факт задержания российской теннисистки Яны Сизиковой, о котором ранее сообщили французские СМИ.
При этом в Федерации тенниса России задержание спортсменки комментировать отказались, заявив, что не располагают для этого какими-либо официальными данными.
Ранее Лайф сообщал, что российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже после сеанса массажа. Она подозревается в участии в договорном матче на "Ролан Гаррос" в 2020 году.
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