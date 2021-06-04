Посольство в Париже подтвердило Лайфу задержание теннисистки Сизиковой

При этом в Федерации тенниса России задержание спортсменки комментировать отказались, заявив, что не располагают для этого какими-либо официальными данными.

Ранее Лайф сообщал, что российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже после сеанса массажа. Она подозревается в участии в договорном матче на "Ролан Гаррос" в 2020 году.