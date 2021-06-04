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Лукашенко назвал действия Запада против Минска "накатом на Россию"

По словам политика, в отличие от Украины, Белоруссия никогда не будет "воевать" против русских людей. "Потому что это наши люди", — пояснил он.

4 июня, 10:29

Фото © Сайт президента Белоруссии

Недружественные действия западных стран по отношению к Белоруссии являются "накатом на Россию". Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки в Брестскую область.

"Вспомните, что мы — центр Европы": Лукашенко предрёк мировую войну, если в Белоруссии "что-то вспыхнет"

"Вспомните, что мы — центр Европы": Лукашенко предрёк мировую войну, если в Белоруссии "что-то вспыхнет"

"Вы видите, что пошёл огромный накат, накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь. А Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских людей, это наши люди, поэтому и идёт этот накат", — рассуждает политик.

Кроме того, он отметил конкуренцию между ведущими странами мира. По словам Лукашенко, мир "сжался" на фоне пандемии коронавируса и теперь "места всем не хватает".

"Это прежде всего обычная конкуренция, поэтому надо выстоять, чего бы это ни стоило", — подытожил он.

"Это нам не нужно": Лукашенко опроверг обсуждение с Путиным размещения в Белоруссии российских военных баз

"Это нам не нужно": Лукашенко опроверг обсуждение с Путиным размещения в Белоруссии российских военных баз

К слову, Лукашенко неоднократно предрекал, что "недоброжелатели Белоруссии, перешедшие к этапу удушения, вскоре возьмутся за Россию".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Союзное государство России и Белоруссии угрозой для Украины. Он отметил, что официальный Киев "видит опасность" для себя в создании настоящего Союзного государства.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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