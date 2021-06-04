Лукашенко назвал действия Запада против Минска "накатом на Россию"

Недружественные действия западных стран по отношению к Белоруссии являются "накатом на Россию". Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки в Брестскую область.

"Вы видите, что пошёл огромный накат, накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь. А Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских людей, это наши люди, поэтому и идёт этот накат", — рассуждает политик.

Кроме того, он отметил конкуренцию между ведущими странами мира. По словам Лукашенко, мир "сжался" на фоне пандемии коронавируса и теперь "места всем не хватает".

"Это прежде всего обычная конкуренция, поэтому надо выстоять, чего бы это ни стоило", — подытожил он.