СК возбудил ещё одно дело после смерти раненного гаишником при задержании 19-летнего парня

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту оскорбления и нападения на полицейского, который случайно выстрелил в 19-летнего парня во время задержания в посёлке Мошково. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Мужчина, препятствуя законным действиям сотрудников, применяя физическую силу, вырывался, а также нанёс им удары. После этого второй пассажир "тойоты" нанёс удары полицейским, высказывая в их адрес оскорбления", — говорится в сообщении СК.