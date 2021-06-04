СК возбудил ещё одно дело после смерти раненного гаишником при задержании 19-летнего парня
Глава Следственного комитета поручил выяснить, на каком основании против инспектора ДПС начали уголовное расследование.
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В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту оскорбления и нападения на полицейского, который случайно выстрелил в 19-летнего парня во время задержания в посёлке Мошково. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"Мужчина, препятствуя законным действиям сотрудников, применяя физическую силу, вырывался, а также нанёс им удары. После этого второй пассажир "тойоты" нанёс удары полицейским, высказывая в их адрес оскорбления", — говорится в сообщении СК.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал выяснить, кто и на каком основании инициировал уголовное дело против инспектора ДПС, а также ходатайствовал о его аресте. В отношении должностных лиц, принимавших эти решения, назначены служебные проверки. В СК также уточнили, что в настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении полицейских задержаны.
Напомним, трагедия разыгралась в Мошковском районе Новосибирской области 28 мая. Во время задержания сотрудник дорожно-патрульной службы случайно выстрелил в голову 19-летнему парню. В тяжёлом состоянии пострадавший был доставлен в реанимацию, но спустя сутки от полученной травмы скончался. Суд арестовал стрелявшего гаишника на два месяца.
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