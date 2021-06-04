Путин подписал закон о временном запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

Президент России Владимир Путин подписал закон о временном запрете участвовать в выборах людям, причастным к работе экстремистских организаций. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект затрагивает все выборы, в которых запрещено участвовать учредителям и руководителям экстремистских или террористических организаций в течение пяти лет с момента решения суда об их запрете или ликвидации. А лицам, причастным к их работе, в течение трёх лет. К этому относится реализация целей и форм деятельности организаций, поддержка инициатив или отдельных мероприятий, в том числе и онлайн, перечисление денег, а также организация консультативной или другой помощи.

При этом на уже состоявшиеся выборы или назначенные до вступления в силу закона его положения не распространяются. Также под его действие не попадут люди, помогавшие организациям до признаниях их экстремистскими.