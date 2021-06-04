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Путин подписал закон о временном запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

При этом на уже состоявшиеся или назначенные ранее выборы действие закона не распространяется. Также это не коснётся людей, помогавших группам до признаниях их экстремистскими.

4 июня, 09:35
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65730/photos/65793" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о временном запрете участвовать в выборах людям, причастным к работе экстремистских организаций. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект затрагивает все выборы, в которых запрещено участвовать учредителям и руководителям экстремистских или террористических организаций в течение пяти лет с момента решения суда об их запрете или ликвидации. А лицам, причастным к их работе, в течение трёх лет. К этому относится реализация целей и форм деятельности организаций, поддержка инициатив или отдельных мероприятий, в том числе и онлайн, перечисление денег, а также организация консультативной или другой помощи.

При этом на уже состоявшиеся выборы или назначенные до вступления в силу закона его положения не распространяются. Также под его действие не попадут люди, помогавшие организациям до признаниях их экстремистскими.

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Ранее Лайф сообщал, что в России причастным к экстремизму могут ограничить право работать в избирательных комиссиях. Допуск таких граждан к подобному процессу может спровоцировать попытки его срыва, манипуляции с голосами избирателей и так далее.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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