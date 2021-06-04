Песков — о закрытии VTimes: Всегда жалко, когда журналистские коллективы вынуждены прекращать работу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал новость о прекращении деятельности владимирского издания VTimes*. Он отметил, что зачастую СМИ "быстро открываются и быстро закрываются", это "постоянная история".

"Конечно, всегда жалко, когда журналистские коллективы вынуждены прекращать свою работу, но, с другой стороны, мы не сомневаемся, что талантливые журналисты найдут себе место в новых коллективах", — проинформировал он.

Комментируя тот факт, что решение о прекращении деятельности было вызвано признанием данного СМИ иноагентом, представитель Кремля заметил, что "такой цели — закрытия средств массовой информации — не преследуется".

По словам Пескова, к такой практике прибегают "очень многие страны мира". Он также напомнил, что статус иностранных агентов не предполагает запрета на работу СМИ.

"Этот закон имеет целью идентификацию иностранного агента. К такой практике прибегают очень многие страны мира", — напомнил он.

Ранее стало известно, что деловое интернет-издание VTimes, недавно пополнившее список СМИ-иноагентов, прекращает свою деятельность на следующей неделе. Как сообщило руководство редакции, рекламодатели и партнёры не понимают, как сотрудничать со СМИ со статусом "иноагент", а спикеры опасаются давать комментарии.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для СМИ за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса. Нарушение карается штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.