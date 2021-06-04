Кремль пока не получал конкретных предложений от украинской стороны по повестке встречи с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии продвижений в переговорах по организации возможной встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Вы знаете все предложения Зеленскому, вы знаете все ответы Зеленского. Совсем конкретных предложений по повестке дня потенциальной встречи по линии Офиса президента Украины пока не получали", — проинформировал представитель Кремля.

Песков напомнил, что, судя по информации из Офиса президента Украины, Зеленский всё-таки хочет обсудить Крым, но это предложение не коррелируется с тем, что ранее сказал Путин.