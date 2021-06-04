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Кремль пока не получал конкретных предложений от украинской стороны по повестке встречи с Зеленским

Песков напомнил, что тема Крыма обсуждению не подлежит. Разве что в плане расширения туристического потенциала в контексте российской здравницы для украинских туристов.

4 июня, 09:14
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Украины</a></p>

Фото © Официальный сайт президента Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии продвижений в переговорах по организации возможной встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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"Вы знаете все предложения Зеленскому, вы знаете все ответы Зеленского. Совсем конкретных предложений по повестке дня потенциальной встречи по линии Офиса президента Украины пока не получали", — проинформировал представитель Кремля.

Песков напомнил, что, судя по информации из Офиса президента Украины, Зеленский всё-таки хочет обсудить Крым, но это предложение не коррелируется с тем, что ранее сказал Путин.

"Ну, и Крым обсуждению не подлежит. Можно обсуждать лишь с точки зрения турпотенциала. Как российская здравница для украинских туристов", — добавил он.

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Напомним, в конце апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же, в свою очередь, заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет. Несколько дней назад лидер Незалежной заявил, что между Киевом и Москвой начат разговор по организации его переговоров с Путиным, позже эту информацию подтвердили и в Кремле.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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