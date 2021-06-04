Кремль пока не получал конкретных предложений от украинской стороны по повестке встречи с Зеленским
Песков напомнил, что тема Крыма обсуждению не подлежит. Разве что в плане расширения туристического потенциала в контексте российской здравницы для украинских туристов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии продвижений в переговорах по организации возможной встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Вы знаете все предложения Зеленскому, вы знаете все ответы Зеленского. Совсем конкретных предложений по повестке дня потенциальной встречи по линии Офиса президента Украины пока не получали", — проинформировал представитель Кремля.
Песков напомнил, что, судя по информации из Офиса президента Украины, Зеленский всё-таки хочет обсудить Крым, но это предложение не коррелируется с тем, что ранее сказал Путин.
"Ну, и Крым обсуждению не подлежит. Можно обсуждать лишь с точки зрения турпотенциала. Как российская здравница для украинских туристов", — добавил он.
Напомним, в конце апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же, в свою очередь, заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет. Несколько дней назад лидер Незалежной заявил, что между Киевом и Москвой начат разговор по организации его переговоров с Путиным, позже эту информацию подтвердили и в Кремле.
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