В Петербурге наркодилер утопил в Неве электросамокат и перекрасил волосы после наезда на пятилетнюю девочку
Несмотря на попытки скрыть причастность к преступлению, злоумышленник задержан. Он попал на камеры видеонаблюдения.
В Петербурге задержали мужчину, который сбил на электросамокате пятилетнюю девочку и скрылся с места происшествия, а затем попытался избавиться от улик. Подозреваемый утопил транспорт в Неве и перекрасил волосы в другой цвет.
Инцидент произошёл 2 июня. В ходе расследования правоохранители вышли на след 36-летнего Вадима Бушуева, который является обвиняемым в деле о незаконном обороте наркотиков. При этом прибывшим для проведения обыска стражам порядка мужчина не открывал дверь и выбросил в окно сумку с наркотиками. В арендуемой им квартире были найдены улики, свидетельствующие о причастности к незаконному обороту наркотиков, а также рубашка, в которой он был в момент наезда на девочку. Подозреваемому в ближайшее время намерены предъявить обвинение в наезде на ребёнка.
"В ходе допроса в качестве подозреваемого Бушуев признался в совершённом преступлении в отношении девочки, а также показал, что, опасаясь уголовной ответственности, утопил самокат в реке Нева и с целью маскировки своей внешности изменил цвет волос", — добавили в СК.
По данным телеканала "360", сбитая девочка оказалась в реанимации в тяжёлом состоянии. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, перелом лобной кости слева, а также ушиб мягких тканей области левого плеча и области левого бедра.
Сообщается, что у злоумышленника, который проживает в Кудрове и находится в федеральном розыске за наркотики, были найдены три пакета с растительным веществом, металлическая коробка с белым порошком и весы.
Ранее в Хабаровске девочка на электроскутере получила перелом черепа, врезавшись в велосипедистку. Родственники школьницы рассказали полицейским, что надеть шлем арендаторы средства передвижения им даже не предложили.
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