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Путин: Россия сделала всё, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность участников ПМЭФ

Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Однако в кулуарах тема коронавируса по-прежнему номер один.

4 июня, 11:37

Фото © Kremlin.ru

Российские власти сделали всё необходимое, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая в пятницу пленарное заседание форума.

"Мы, конечно же, постарались сделать всё, чтобы обеспечить безопасность участников, с учётом самых строгих санитарных требований", — заверил российский лидер.

Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Однако в кулуарах тема коронавируса по-прежнему номер один. К примеру, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что страна может открыться для вакцинного туризма уже этим летом, и объяснил вероятность новых волн коронавируса. По его словам, они возникнут там, где не проводится масштабной вакцинации.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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