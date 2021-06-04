Путин: Россия сделала всё, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность участников ПМЭФ
«Снова вместе. Экономика новой реальности» — заявленная тема форума, хотя в кулуарах по-прежнему чаще всего обсуждают коронавирус.
Российские власти сделали всё необходимое, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая в пятницу пленарное заседание форума.
"Мы, конечно же, постарались сделать всё, чтобы обеспечить безопасность участников, с учётом самых строгих санитарных требований", — заверил российский лидер.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Однако в кулуарах тема коронавируса по-прежнему номер один. К примеру, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что страна может открыться для вакцинного туризма уже этим летом, и объяснил вероятность новых волн коронавируса. По его словам, они возникнут там, где не проводится масштабной вакцинации.
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