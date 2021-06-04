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Мурашко оценил риск распространения "чёрной плесени" в России

Он считает, что в стране достаточный уровень санитарной культуры и осведомлённости граждан, чтобы предотвратить распространение этого заболевания.

4 июня, 11:36
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодерёжкин </p>

Фото © ТАСС / Антон Новодерёжкин

Риск возникновения на территории РФ заболеваний типа "чёрной плесени" крайне низок, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с телеканалом "Звезда".

"Есть те заболевания, которые характерны для каждого региона. Уровень санитарной культуры, уровень знаний человека, климат, который способствует развитию тех или иных заболеваний. В РФ сегодня спокойная ситуация", — объяснил он.

Однако министр отмечает, что это не повод расслабляться, и напоминает, что в России с каждым годом учащаются случаи заболевания грибковыми инфекциями. С его слов, необходимо помнить, что при заражении подобным заболеванием не надо заниматься самолечением и пить первые попавшиеся антибиотики: необходимо сразу же проконсультироваться со специалистом, который расскажет, что и как делать. Особенно это касается людей, которые только что перенесли коронавирус или же страдают хроническими заболеваниями.

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Также Мурашко рассказал о том, что после выхода страны в постковидный период власти планируют начать расширенную диспансеризацию. В данный момент идёт подготовка и оценка всех медицинских организаций по перечням видов исследований, а также формируются списки специалистов, которых предложат пройти гражданам РФ.

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Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко ответил на публикацию Times о занижении смертности от коронавируса в России. Он отметил, что система информирования об этих данных в РФ выстроена совершенно чётко и построена на основе очень быстрого доступа, фактически онлайн.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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