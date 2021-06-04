Мурашко оценил риск распространения "чёрной плесени" в России

Риск возникновения на территории РФ заболеваний типа "чёрной плесени" крайне низок, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с телеканалом "Звезда".

"Есть те заболевания, которые характерны для каждого региона. Уровень санитарной культуры, уровень знаний человека, климат, который способствует развитию тех или иных заболеваний. В РФ сегодня спокойная ситуация", — объяснил он.

Однако министр отмечает, что это не повод расслабляться, и напоминает, что в России с каждым годом учащаются случаи заболевания грибковыми инфекциями. С его слов, необходимо помнить, что при заражении подобным заболеванием не надо заниматься самолечением и пить первые попавшиеся антибиотики: необходимо сразу же проконсультироваться со специалистом, который расскажет, что и как делать. Особенно это касается людей, которые только что перенесли коронавирус или же страдают хроническими заболеваниями.

Также Мурашко рассказал о том, что после выхода страны в постковидный период власти планируют начать расширенную диспансеризацию. В данный момент идёт подготовка и оценка всех медицинских организаций по перечням видов исследований, а также формируются списки специалистов, которых предложат пройти гражданам РФ.