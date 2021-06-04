Путин анонсировал новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса

Президент Российской Федерации Владимир Путин внёс предложение о запуске в 2021 году нового механизма поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). С такой инициативой он выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Готовы сделать дальнейшие шаги по поддержке предпринимательства. Сегодня позвольте рассказать о некоторых из них. Первое — предлагаю уже в текущем году запустить новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства — так называемое зонтичное предоставление поручительств", — сказал он.

Путин пояснил, что в рамках нового механизма "Корпорация МСП" будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнёров и таким образом возьмёт на себя часть рисков малого и среднего бизнеса. Как пояснил глава государства, это позволит предпринимателям привлечь дополнительный ресурс на развитие не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года. Кроме того, президент предложил увеличить долю закупок госкомпаниями у субъектов МСП до не менее 25%.