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Путин анонсировал новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса

По словам главы государства, зонтичное предоставление поручительств позволит предпринимателям привлечь не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года.

4 июня, 12:37
<p>Фото © Сергей Бобылев </p>

Фото © Сергей Бобылев

Президент Российской Федерации Владимир Путин внёс предложение о запуске в 2021 году нового механизма поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). С такой инициативой он выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Готовы сделать дальнейшие шаги по поддержке предпринимательства. Сегодня позвольте рассказать о некоторых из них. Первое — предлагаю уже в текущем году запустить новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства — так называемое зонтичное предоставление поручительств", — сказал он.

Путин пояснил, что в рамках нового механизма "Корпорация МСП" будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнёров и таким образом возьмёт на себя часть рисков малого и среднего бизнеса. Как пояснил глава государства, это позволит предпринимателям привлечь дополнительный ресурс на развитие не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года. Кроме того, президент предложил увеличить долю закупок госкомпаниями у субъектов МСП до не менее 25%.

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Ранее президент РФ Владимир Путин призвал освободить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля. По мнению главы государства, многие установленные нормы давно не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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