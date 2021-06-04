Путин призвал освободить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума призвал освободить малый и средний бизнес в стране от избыточного антимонопольного контроля.

"Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля. Многие пороги, установленные здесь, давно не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям", — отметил глава государства.

Ранее в своём выступлении Путин отметил, что спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой войны, но сейчас она постепенно возвращается к нормальной жизни, о чём уже можно говорить уверенно.