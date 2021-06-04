Путин призвал освободить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля
По мнению главы государства, многие установленные нормы давно не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума призвал освободить малый и средний бизнес в стране от избыточного антимонопольного контроля.
"Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля. Многие пороги, установленные здесь, давно не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям", — отметил глава государства.
Ранее в своём выступлении Путин отметил, что спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой войны, но сейчас она постепенно возвращается к нормальной жизни, о чём уже можно говорить уверенно.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности".
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