Президент РФ Владимир Путин напомнил о возможности россиян сделать абсолютно бесплатную прививку от коронавируса и подчеркнул, что пока в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода после вакцинации отечественными препаратами.

"Пользуясь случаем, хочу ещё раз попросить наших граждан использовать эту возможность защитить себя и своих близких. По данным контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения [российских] вакцин", — сказал Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).