"Ни одного летального исхода": Путин вновь призвал россиян привиться от ковида
Сам же российский лидер сделал прививку от CoViD-19 в конце марта этого года, так и не раскрыв, какому препарату отдал предпочтение.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин напомнил о возможности россиян сделать абсолютно бесплатную прививку от коронавируса и подчеркнул, что пока в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода после вакцинации отечественными препаратами.
"Пользуясь случаем, хочу ещё раз попросить наших граждан использовать эту возможность защитить себя и своих близких. По данным контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения [российских] вакцин", — сказал Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Напомним, сам Путин привился от коронавируса в конце марта. В Кремле не стали уточнять, какой препарат выбрал глава государства, отметив, что все зарегистрированные вакцины отечественного производства — надёжные и эффективные.
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