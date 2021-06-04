Путин предупредил об опасности вспышек эпидемии коронавируса, пока во всём мире не будет доступа к вакцинам

Опасность вспышек эпидемии сохранится до тех пор, пока на всех континентах не будет обеспечен доступ к вакцинам от коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).