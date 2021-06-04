Путин предупредил об опасности вспышек эпидемии коронавируса, пока во всём мире не будет доступа к вакцинам

Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Однако в кулуарах тема коронавируса по-прежнему номер один.