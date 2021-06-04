Путин предупредил об опасности вспышек эпидемии коронавируса, пока во всём мире не будет доступа к вакцинам
Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Однако в кулуарах тема коронавируса по-прежнему номер один.
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Опасность вспышек эпидемии сохранится до тех пор, пока на всех континентах не будет обеспечен доступ к вакцинам от коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"До тех пор пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причём на всех континентах, опасность эпидемии и её новых вспышек никуда не уйдёт", — указал российский лидер.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Однако в кулуарах тема коронавируса по-прежнему номер один. К примеру, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что страна может открыться для вакцинного туризма уже этим летом, и объяснил вероятность новых волн коронавируса. По его словам, они возникнут там, где не проводится масштабной вакцинации. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заметил, что Россия сделала всё, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность участников ПМЭФ.
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