Путин предупредил об опасности вспышек эпидемии коронавируса, пока во всём мире не будет доступа к вакцинам
Коронавирус остаётся главной кулуарной темой форума, несмотря на заявленный девиз «Снова вместе. Экономика новой реальности».
Опасность вспышек эпидемии сохранится до тех пор, пока на всех континентах не будет обеспечен доступ к вакцинам от коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"До тех пор пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причём на всех континентах, опасность эпидемии и её новых вспышек никуда не уйдёт", — указал российский лидер.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Однако в кулуарах тема коронавируса по-прежнему номер один. К примеру, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что страна может открыться для вакцинного туризма уже этим летом, и объяснил вероятность новых волн коронавируса. По его словам, они возникнут там, где не проводится масштабной вакцинации. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заметил, что Россия сделала всё, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность участников ПМЭФ.
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