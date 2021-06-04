Приставы занялись поиском имущества Навального для взыскания почти 30 млн рублей

Судебные приставы занимаются поиском имущества осуждённого блогера Алексея Навального. Согласно решениям суда, он должен выплатить компенсацию морального ущерба на сумму 29 миллионов рублей. Как рассказал глава ФССП Дмитрий Аристов, единственную квартиру у Навального конфисковывать не будут.

"Насколько я знаю, у Навального лично (кроме единственного жилого помещения) ничего нет. А у нас по Гражданско-процессуальному кодексу обращение взыскания на единственное жилое помещение не производится. Будем дальше искать — денежные средства, имущество", — сообщил он "Интерфаксу" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом Аристов уточнил, что ряд взысканий имущества у Навального уже проходил, однако, на какую сумму, уточнять не стал. Также глава ФССП добавил, что аналогичные мероприятия сейчас проходят в отношении признанного в России иноагентом ФБК*.

Напомним, 29 миллионов рублей компенсации Алексей Навальный должен выплатить по иску компании "Московский школьник", решение по которому Арбитражный суд Москвы озвучил в 2019 году. Сейчас Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Не так давно Навальный проиграл суд по делу о клевете на ветерана, после чего на него завели ещё одно уголовное дело — за оскорбление судьи.