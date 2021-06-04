Путин поручил организовать возможность платной вакцинации от ковида для иностранцев

До конца месяца Правительство России проработает вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса в стране для иностранных граждан. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Наша страна располагает сразу четырьмя собственными вакцинами, а "Спутник V" уже зарегистрирован в 66 странах мира. Мы не только в полном объёме обеспечиваем свои потребности, но и приглашаем иностранных граждан приехать к нам и привиться. Прошу правительство до конца месяца организовать эти условия для платной вакцинации в нашей стране", — сказал президент.

Глава государства также попросил правительство, регионы и бизнес решить вопрос с вакцинацией приезжающих в страну мигрантов, а также напомнил о безопасности зарегистрированных в России препаратов. Путин при этом призвал соотечественников обязательно воспользоваться возможностью вакцинации.