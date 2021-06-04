НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин поручил организовать возможность платной вакцинации от ковида для иностранцев

Глава государства ещё раз напомнил о безопасности четырёх зарегистрированных в России препаратов.

4 июня, 12:09
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

До конца месяца Правительство России проработает вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса в стране для иностранных граждан. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Наша страна располагает сразу четырьмя собственными вакцинами, а "Спутник V" уже зарегистрирован в 66 странах мира. Мы не только в полном объёме обеспечиваем свои потребности, но и приглашаем иностранных граждан приехать к нам и привиться. Прошу правительство до конца месяца организовать эти условия для платной вакцинации в нашей стране", — сказал президент.

Глава государства также попросил правительство, регионы и бизнес решить вопрос с вакцинацией приезжающих в страну мигрантов, а также напомнил о безопасности зарегистрированных в России препаратов. Путин при этом призвал соотечественников обязательно воспользоваться возможностью вакцинации.

В РФПИ заявили, что Россия с июля может открыться для вакцинного туризма

В РФПИ заявили, что Россия с июля может открыться для вакцинного туризма

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что план по вакцинации от коронавируса в России выполнен на 25%. На данный момент число россиян, получивших первый компонент прививки, уже превысило 18 миллионов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин: Россия продолжит снижать выбросы при добыче углеводородов

сегодня в 12:43

"Ни одного летального исхода": Путин вновь призвал россиян привиться от ковида

сегодня в 12:11

Путин предупредил об опасности вспышек эпидемии коронавируса, пока во всём мире не будет доступа к вакцинам

сегодня в 11:48

Путин заявил о готовности России и дальше реализовывать проекты, подобные "Северному потоку — 2"

сегодня в 12:41

"Газпром нефть" и Омская область договорились о строительстве новой солнечной электростанции

сегодня в 12:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1