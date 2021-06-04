Путин поручил организовать возможность платной вакцинации от ковида для иностранцев
Глава государства ещё раз напомнил о безопасности четырёх зарегистрированных в России препаратов.
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До конца месяца Правительство России проработает вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса в стране для иностранных граждан. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Наша страна располагает сразу четырьмя собственными вакцинами, а "Спутник V" уже зарегистрирован в 66 странах мира. Мы не только в полном объёме обеспечиваем свои потребности, но и приглашаем иностранных граждан приехать к нам и привиться. Прошу правительство до конца месяца организовать эти условия для платной вакцинации в нашей стране", — сказал президент.
Глава государства также попросил правительство, регионы и бизнес решить вопрос с вакцинацией приезжающих в страну мигрантов, а также напомнил о безопасности зарегистрированных в России препаратов. Путин при этом призвал соотечественников обязательно воспользоваться возможностью вакцинации.
Ранее в Минздраве РФ сообщили, что план по вакцинации от коронавируса в России выполнен на 25%. На данный момент число россиян, получивших первый компонент прививки, уже превысило 18 миллионов.
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