Путин поручил запустить в России программу поддержки молодых бизнесменов

В России появится программа содействия молодым предпринимателям. Соответствующее поручение в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме дал президент РФ Владимир Путин.

"В масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодёжной занятости, включая меры содействия молодёжному предпринимательству", — сказал глава государства.

Кроме того, в ходе пленарного заседания, проходящего в рамках ПМЭФ, Владимир Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки, но при этом поднять ставку.