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Путин поручил запустить в России программу поддержки молодых бизнесменов

Точные сроки названы не были, однако глава государства потребовал заняться этим вопросом "в ближайшее время".

4 июня, 12:04
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

В России появится программа содействия молодым предпринимателям. Соответствующее поручение в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме дал президент РФ Владимир Путин.

"В масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодёжной занятости, включая меры содействия молодёжному предпринимательству", — сказал глава государства.

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Кроме того, в ходе пленарного заседания, проходящего в рамках ПМЭФ, Владимир Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки, но при этом поднять ставку.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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