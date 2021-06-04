Путин: Каждый российский регион должен предложить понятный алгоритм для инвесторов

Президент России Владимир Путин призвал власти регионов разработать "исчерпывающий механизм", который будет способствовать деятельности инвесторов. Речь об этом зашла в ходе его выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В целом каждый регион должен предложить понятный исчерпывающий алгоритм действий, который позволит инвестору без потери времени, других издержек максимально быстро пройти путь от бизнес-идеи до открытия нового производства или сдачи построенного проекта в эксплуатацию", — пояснил российский лидер.

Ранее в своём выступлении Путин отметил, что спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой войны, но сейчас она постепенно возвращается к нормальной жизни, о чём уже можно говорить уверенно.