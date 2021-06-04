В России может появиться новый тип мигрантов

Россию может ждать новый поток мигрантов, которые будут убегать от изменяющегося климата земли. В некоторых регионах станет слишком жарко, а также начнутся проблемы с водой. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко в беседе с РИА "Новости" в кулуарах ПМЭФ.

"Климатические мигранты — это очень острая тема. Они могут появиться в России — это корректно", — сказала она.

Она отметила, что благодаря большой территории России у страны высокий потенциал для адаптации к изменениям климата. Тем не менее, если людям будет некомфортно где-то жить из-за того, что климат станет более засушливым, они будут мигрировать.