Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки, но поднять ставку
Глава государства отметил, что программа носила антикризисный, а значит, временный характер. Но резко сворачивать её нельзя.
Фото © ТАСС / Сергей Ильин
Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки для всех регионов на год — до 1 июля 2022 года. Однако ставка повысится с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита будет для всех субъектов одинаковой — 3 миллиона рублей.
"Срок действия программы истекает 1 июля 2021 года. Эта программа носила антикризисный, а значит, временный характер. Вместе с тем резко сворачивать её нельзя. Поэтому предлагаю продлить программу для всех регионов РФ ещё на один год. Но при этом чуть-чуть приподнимем ставку — в размере 7%", — подчеркнул глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Также по инициативе президента программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита для участников этой программы в Москве и Петербурге составит 12 миллионов рублей, а в других регионах — 6 миллионов.
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О запуске программы льготной ипотеки под 6,5% объявил президент России Владимир Путин в 2020 году. Она позволяет купить жильё комфорткласса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%.
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