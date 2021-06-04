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Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки, но поднять ставку

Глава государства отметил, что программа носила антикризисный, а значит, временный характер. Но резко сворачивать её нельзя.

4 июня, 11:52

Фото © ТАСС / Сергей Ильин

Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки для всех регионов на год — до 1 июля 2022 года. Однако ставка повысится с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита будет для всех субъектов одинаковой — 3 миллиона рублей.

"Срок действия программы истекает 1 июля 2021 года. Эта программа носила антикризисный, а значит, временный характер. Вместе с тем резко сворачивать её нельзя. Поэтому предлагаю продлить программу для всех регионов РФ ещё на один год. Но при этом чуть-чуть приподнимем ставку — в размере 7%", — подчеркнул глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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Также по инициативе президента программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита для участников этой программы в Москве и Петербурге составит 12 миллионов рублей, а в других регионах — 6 миллионов.

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О запуске программы льготной ипотеки под 6,5% объявил президент России Владимир Путин в 2020 году. Она позволяет купить жильё комфорткласса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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