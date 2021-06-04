Путин рассказал о рисках, которые порождает неравномерное восстановление мировой экономики

Неравномерное восстановление мировой экономики после глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, порождает определённые риски развития сотрудничества стран. Такое заявление в ходе выступления на заседании Петербургского международного экономического форума сделал президент России Владимир Путин.

"Мы видим, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, имею в виду разные возможности разных стран. <...> Это порождает серьёзные политические, экономические и социальные риски для развития современного, взаимосвязанного мира, для общей безопасности", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что подобный дисбаланс в мировом сообществе чреват разрывом уровня жизни не только внутри самих стран, но и между ними.