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Путин рассказал о рисках, которые порождает неравномерное восстановление мировой экономики

По словам российского лидера, постковидный кризис стал самым масштабным после Второй мировой войны.

4 июня, 11:51
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин </p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Неравномерное восстановление мировой экономики после глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, порождает определённые риски развития сотрудничества стран. Такое заявление в ходе выступления на заседании Петербургского международного экономического форума сделал президент России Владимир Путин.

"Мы видим, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, имею в виду разные возможности разных стран. <...> Это порождает серьёзные политические, экономические и социальные риски для развития современного, взаимосвязанного мира, для общей безопасности", — сказал Путин.

Путин: Россия сделала всё, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность участников ПМЭФ

Путин: Россия сделала всё, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность участников ПМЭФ

Глава государства отметил, что подобный дисбаланс в мировом сообществе чреват разрывом уровня жизни не только внутри самих стран, но и между ними.

Президент России также заявил, что спад уровня мировой экономики стал самым масштабным после Второй мировой войны.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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