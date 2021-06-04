Депутат Госдумы назвал экономическим успехом ПМЭФ отсутствие арестов
Он напомнил об основателе фонда Baring Vostok Майкле Калви, который стал фигурантом уголовного дела два года назад.
Во время выступления на ПМЭФ депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Макаров назвал экономическим достижением форума отсутствие арестов на мероприятии. Трансляция с его речью велась на сайте форума.
"Частных инвестиций не будет, если не будет инвестиционного климата в стране. Первый шаг сделан — третий день форума, а ещё никого не арестовали", — сказал парламентарий на деловом завтраке Сбера и напомнил, что два года назад фигурантом уголовного дела стал основатель инвестфонда Baring Vostok американец Майкл Калви.
Макаров добавил, что одними только государственными вложениями новый инвестиционный цикл не запустить, для этого необходимы частные средства, а угрозами их не привлечь.
Напомним, в феврале 2019 года основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Фигурантами по этому делу также проходили топ-менеджер француз Филипп Дельпаль и ещё пять человек, они также были задержаны. В ноябре 2020 года суд освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста.
Фото © ТАСС / Алеев Егор