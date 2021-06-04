Депутат Госдумы назвал экономическим успехом ПМЭФ отсутствие арестов

Во время выступления на ПМЭФ депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Макаров назвал экономическим достижением форума отсутствие арестов на мероприятии. Трансляция с его речью велась на сайте форума.

"Частных инвестиций не будет, если не будет инвестиционного климата в стране. Первый шаг сделан — третий день форума, а ещё никого не арестовали", — сказал парламентарий на деловом завтраке Сбера и напомнил, что два года назад фигурантом уголовного дела стал основатель инвестфонда Baring Vostok американец Майкл Калви.