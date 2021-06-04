Путин призвал крупнейшие банки подключиться к системе быстрых платежей уже к 1 июля

Крупнейшим российским банкам следует подключиться к системе быстрых платежей (СБП) уже к 1 июля 2021 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам главы государства, пока механизм СБП используется далеко не так активно, как можно было бы это делать.

"Напомню, что до 1 сентября текущего года к системе быстрых платежей должны подключиться все так называемые системно значимые банки страны. При этом считаю правильным, чтобы крупнейшие из них сделали это в самое ближайшее время, уже к 1 июля", — указал президент.

Отметим, что ранее Центральный банк обязал кредитные организации установить минимальный лимит для денежных переводов граждан через систему быстрых платежей (СБП) не ниже 150 тысяч рублей. Это повысит доступность таких переводов.

Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности".