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Путин сообщил о наличии резервов для упрощения требований в сфере строительства

Из ранее существовавших десяти тысяч обязательных норм и правил к осени останется всего около трёх тысяч.

4 июня, 12:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин считает, что в стране есть резервы для упрощения требований в строительной отрасли. Во время сессии ПМЭФ глава государства напомнил, что уже с 1 сентября перестанут быть обязательными почти четыре тысячи норм и правил.

"С учётом этого решения из ранее существовавших более десяти тысяч обязательных норм в строительстве останется три тысячи, но и здесь, конечно, есть ещё резервы для упрощения", — заявил Путин.

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Ранее стали известны российские регионы, лидирующие по строительству жилья. Всего в прошлом году было введено 82,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,2% больше, чем в 2019-м.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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