Путин сообщил о наличии резервов для упрощения требований в сфере строительства

Президент России Владимир Путин считает, что в стране есть резервы для упрощения требований в строительной отрасли. Во время сессии ПМЭФ глава государства напомнил, что уже с 1 сентября перестанут быть обязательными почти четыре тысячи норм и правил.

"С учётом этого решения из ранее существовавших более десяти тысяч обязательных норм в строительстве останется три тысячи, но и здесь, конечно, есть ещё резервы для упрощения", — заявил Путин.