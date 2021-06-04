Путин сообщил о наличии резервов для упрощения требований в сфере строительства
Из ранее существовавших десяти тысяч обязательных норм и правил к осени останется всего около трёх тысяч.
Фото © Pixabay
Президент России Владимир Путин считает, что в стране есть резервы для упрощения требований в строительной отрасли. Во время сессии ПМЭФ глава государства напомнил, что уже с 1 сентября перестанут быть обязательными почти четыре тысячи норм и правил.
"С учётом этого решения из ранее существовавших более десяти тысяч обязательных норм в строительстве останется три тысячи, но и здесь, конечно, есть ещё резервы для упрощения", — заявил Путин.
Ранее стали известны российские регионы, лидирующие по строительству жилья. Всего в прошлом году было введено 82,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,2% больше, чем в 2019-м.
Комментариев: 0