Путин предложил возмещать комиссию малому и среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей
По его задумке, такая инициатива должна работать при продаже товаров и услуг предприятия физическим лицам.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
В России могут начать возмещать уплаченную комиссию за использование системы быстрых платежей предпринимателям малого и среднего звена. Соответствующее предложение сегодня в рамках ПМЭФ выдвинул президент РФ Владимир Путин.
"Предлагаю на период до конца года в полном объёме, я думаю, что для людей, которые занимаются этим видом деятельности — малым и средним предпринимательством, для них это будет приятная новость — в полном объёме возмещать малым и средним компаниям уплаченную ими комиссию за использование системы быстрых платежей", — сказал глава государства.
По его задумке, компенсация комиссии должна будет производиться в тех случаях, когда малые и средние предприятия будут продавать товары и услуги физическим лицам.
Также, выступая на пленарном заседании в рамках форума, Владимир Путин призвал освободить малый и средний бизнес в стране от избыточного антимонопольного контроля.
Новости с ПМЭФ — 2021
"Чушь и передёргивание": Путин опроверг мнение о том, что Россию не касаются проблемы изменения климата
сегодня в 12:27
"Есть у каждого": Путин призвал раскрывать потенциал регионов ради благополучия россиян
сегодня в 12:25
Путин предложил давать льготную ипотеку всем семьям с детьми, рождёнными с 2018 года
сегодня в 12:18
Комментариев: 0