Путин предложил возмещать комиссию малому и среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей

В России могут начать возмещать уплаченную комиссию за использование системы быстрых платежей предпринимателям малого и среднего звена. Соответствующее предложение сегодня в рамках ПМЭФ выдвинул президент РФ Владимир Путин.

"Предлагаю на период до конца года в полном объёме, я думаю, что для людей, которые занимаются этим видом деятельности — малым и средним предпринимательством, для них это будет приятная новость — в полном объёме возмещать малым и средним компаниям уплаченную ими комиссию за использование системы быстрых платежей", — сказал глава государства.

По его задумке, компенсация комиссии должна будет производиться в тех случаях, когда малые и средние предприятия будут продавать товары и услуги физическим лицам.