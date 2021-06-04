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Путин предложил возмещать комиссию малому и среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей

По его задумке, такая инициатива должна работать при продаже товаров и услуг предприятия физическим лицам.

4 июня, 12:27
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов </p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

В России могут начать возмещать уплаченную комиссию за использование системы быстрых платежей предпринимателям малого и среднего звена. Соответствующее предложение сегодня в рамках ПМЭФ выдвинул президент РФ Владимир Путин.

"Предлагаю на период до конца года в полном объёме, я думаю, что для людей, которые занимаются этим видом деятельности — малым и средним предпринимательством, для них это будет приятная новость — в полном объёме возмещать малым и средним компаниям уплаченную ими комиссию за использование системы быстрых платежей", — сказал глава государства.

Путин призвал крупнейшие банки подключиться к системе быстрых платежей уже к 1 июля

Путин призвал крупнейшие банки подключиться к системе быстрых платежей уже к 1 июля

По его задумке, компенсация комиссии должна будет производиться в тех случаях, когда малые и средние предприятия будут продавать товары и услуги физическим лицам.

Также, выступая на пленарном заседании в рамках форума, Владимир Путин призвал освободить малый и средний бизнес в стране от избыточного антимонопольного контроля.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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