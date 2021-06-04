"Чушь и передёргивание": Путин опроверг мнение о том, что Россию не касаются проблемы изменения климата
В качестве примера он привёл тот факт, что выручка климатической отрасли на российском рынке в ближайшей перспективе может превысить 50 млрд долларов в год.
Фото © Kremlin.ru
Разговоры о том, что Россия якобы не заинтересована в решении проблемы климата — это чушь, миф и передёргивания. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Ну что я могу сказать — это чушь, это миф, а то и откровенные передёргивания", — указал глава государства.
В качестве примера Путин привёл подсчёты экспертов, что выручка климатической отрасли на российском рынке в ближайшей перспективе может превысить 50 млрд долларов в год.
"Выручка новой климатической отрасли на российском рынке — тоже важные цифры — в ближайшей перспективе может превысить 50 млрд долларов в год. Словом, это хорошее, выгодное направление для инвестиций как отечественных, так и зарубежных компаний", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности".
Ранее в своём выступлении Путин отметил, что спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой войны, но сейчас она постепенно возвращается к нормальной жизни, о чём уже можно говорить уверенно.
Новости с ПМЭФ — 2021
"Есть у каждого": Путин призвал раскрывать потенциал регионов ради благополучия россиян
сегодня в 12:25
Путин предложил давать льготную ипотеку всем семьям с детьми, рождёнными с 2018 года
сегодня в 12:18
Путин призвал освободить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля
сегодня в 12:15
Комментариев: 0