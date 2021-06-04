Разговоры о том, что Россия якобы не заинтересована в решении проблемы климата — это чушь, миф и передёргивания. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Ну что я могу сказать — это чушь, это миф, а то и откровенные передёргивания", — указал глава государства.

В качестве примера Путин привёл подсчёты экспертов, что выручка климатической отрасли на российском рынке в ближайшей перспективе может превысить 50 млрд долларов в год.

"Выручка новой климатической отрасли на российском рынке — тоже важные цифры — в ближайшей перспективе может превысить 50 млрд долларов в год. Словом, это хорошее, выгодное направление для инвестиций как отечественных, так и зарубежных компаний", — подчеркнул российский лидер.

Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности".