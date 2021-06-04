Путин предложил давать льготную ипотеку всем семьям с детьми, рождёнными с 2018 года
Сама программа при этом продлевается на год — до 1 июля 2022-го, а вот ставка станет немного выше — с 6,5 до 7%.
Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин предложил распространить действие льготной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Хочу сказать о новом решении, направленном на повышение доступности ипотеки для семей с детьми. Его смысл в следующем: напомню, что у нас уже действует специальная мера — программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребёнок. Предлагаю расширить её действие, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока один ребёнок", — предложил российский лидер.
Ранее в том же выступлении Путин высказался за продление программы льготной ипотеки для всех регионов на год — до 1 июля 2022 года. Однако ставка повысится с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита будет для всех субъектов одинаковой — три миллиона рублей.
Напомним, что о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% Владимир Путин объявил в 2020 году. Она позволяет купить жильё комфорт-класса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%.
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