Путин предложил давать льготную ипотеку всем семьям с детьми, рождёнными с 2018 года

Президент России Владимир Путин предложил распространить действие льготной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Хочу сказать о новом решении, направленном на повышение доступности ипотеки для семей с детьми. Его смысл в следующем: напомню, что у нас уже действует специальная мера — программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребёнок. Предлагаю расширить её действие, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока один ребёнок", — предложил российский лидер.