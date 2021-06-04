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Путин предложил давать льготную ипотеку всем семьям с детьми, рождёнными с 2018 года

Сама программа при этом продлевается на год — до 1 июля 2022-го, а вот ставка станет немного выше — с 6,5 до 7%.

4 июня, 12:18

Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин предложил распространить действие льготной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки, но поднять ставку

Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки, но поднять ставку

"Хочу сказать о новом решении, направленном на повышение доступности ипотеки для семей с детьми. Его смысл в следующем: напомню, что у нас уже действует специальная мера — программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребёнок. Предлагаю расширить её действие, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока один ребёнок", — предложил российский лидер.

Ранее в том же выступлении Путин высказался за продление программы льготной ипотеки для всех регионов на год — до 1 июля 2022 года. Однако ставка повысится с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита будет для всех субъектов одинаковой — три миллиона рублей.

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Напомним, что о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% Владимир Путин объявил в 2020 году. Она позволяет купить жильё комфорт-класса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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