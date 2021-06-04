"Есть у каждого": Путин призвал раскрывать потенциал регионов ради благополучия россиян
Глава государства уточнил, что ни к одному из субъектов страны нельзя относиться как к неперспективному.
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Любой регион страны имеет экономический потенциал, и его необходимо раскрывать ради благополучия российских граждан и семей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.
"У нас не должно быть так называемых неперспективных регионов, оказавшихся в стороне от экономического роста. Инвестиционный, экономический потенциал есть у каждого субъекта РФ", — сказал глава государства во время сессии ПМЭФ.
По его словам, необходимо раскрывать и эффективно реализовывать такой потенциал ради граждан и благополучия семей.
Ранее Лайф сообщал, что Россия оказалась на 11-м месте в рейтинге привлекательности для иностранных инвесторов. Практически все проекты в РФ, которые анонсировались в 2019 году, несмотря на пандемию коронавируса, продолжили развиваться и в 2020-м.
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