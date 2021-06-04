Любой регион страны имеет экономический потенциал, и его необходимо раскрывать ради благополучия российских граждан и семей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

"У нас не должно быть так называемых неперспективных регионов, оказавшихся в стороне от экономического роста. Инвестиционный, экономический потенциал есть у каждого субъекта РФ", — сказал глава государства во время сессии ПМЭФ.

По его словам, необходимо раскрывать и эффективно реализовывать такой потенциал ради граждан и благополучия семей.