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"Есть у каждого": Путин призвал раскрывать потенциал регионов ради благополучия россиян

Глава государства уточнил, что ни к одному из субъектов страны нельзя относиться как к неперспективному.

4 июня, 12:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Любой регион страны имеет экономический потенциал, и его необходимо раскрывать ради благополучия российских граждан и семей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

"У нас не должно быть так называемых неперспективных регионов, оказавшихся в стороне от экономического роста. Инвестиционный, экономический потенциал есть у каждого субъекта РФ", — сказал глава государства во время сессии ПМЭФ.

По его словам, необходимо раскрывать и эффективно реализовывать такой потенциал ради граждан и благополучия семей.

Названы самые привлекательные для инвестиций регионы России

Названы самые привлекательные для инвестиций регионы России

Ранее Лайф сообщал, что Россия оказалась на 11-м месте в рейтинге привлекательности для иностранных инвесторов. Практически все проекты в РФ, которые анонсировались в 2019 году, несмотря на пандемию коронавируса, продолжили развиваться и в 2020-м.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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