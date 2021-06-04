Жизнь в России возвращается в нормальное русло после сложного периода с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

"Жизнь постепенно возвращается в нормальное русло", — сказал глава государства и привёл в пример проходящий в эти дни Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а также стартующий 11 июня чемпионат Европы по футболу, некоторые матчи которого примет Санкт-Петербург.