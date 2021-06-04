ПМЭФ и Евро-2020: Путин назвал яркие примеры возвращения жизни в России в нормальное русло
Футбольный европейский турнир начнётся уже на следующей неделе, а сборная РФ перед своими зрителями сыграет 12 июня.
Фото © Kremlin.ru
Жизнь в России возвращается в нормальное русло после сложного периода с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
"Жизнь постепенно возвращается в нормальное русло", — сказал глава государства и привёл в пример проходящий в эти дни Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а также стартующий 11 июня чемпионат Европы по футболу, некоторые матчи которого примет Санкт-Петербург.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, будет ли Путин смотреть матчи Евро-2020. Первая игра в Санкт-Петербурге состоится уже 12 числа, когда сборная России сыграет с Бельгией.
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