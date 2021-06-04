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ПМЭФ и Евро-2020: Путин назвал яркие примеры возвращения жизни в России в нормальное русло

Футбольный европейский турнир начнётся уже на следующей неделе, а сборная РФ перед своими зрителями сыграет 12 июня.

4 июня, 12:29
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Жизнь в России возвращается в нормальное русло после сложного периода с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

"Жизнь постепенно возвращается в нормальное русло", — сказал глава государства и привёл в пример проходящий в эти дни Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а также стартующий 11 июня чемпионат Европы по футболу, некоторые матчи которого примет Санкт-Петербург.

Путин: Экономика России выходит из кризиса, вызванного пандемией

Путин: Экономика России выходит из кризиса, вызванного пандемией

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, будет ли Путин смотреть матчи Евро-2020. Первая игра в Санкт-Петербурге состоится уже 12 числа, когда сборная России сыграет с Бельгией.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев
Никита Могилев
Никита Могилев

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