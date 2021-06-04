Путин призвал к 2024 году обеспечить прозрачные условия для инвесторов в каждом регионе

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить прозрачные и комфортные условия для инвесторов в каждом регионе страны к 2024 году. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"О чём идёт речь — каждый регион должен будет чётко обозначить приоритетные направления своего развития. Эта информация должна быть открытой для бизнеса, как и градостроительный, инфраструктурный планы региона: по прокладке инженерных сетей, дорог, систем коммуникации. Таким образом, бизнесу будет проще выбрать оптимальное место для расположения нового производства или иного объекта", — отметил глава государства.