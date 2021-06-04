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Путин призвал к 2024 году обеспечить прозрачные условия для инвесторов в каждом регионе

По словам президента, это упростит бизнесу процесс выбора оптимального места для нового производства или иного объекта.

4 июня, 12:29
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить прозрачные и комфортные условия для инвесторов в каждом регионе страны к 2024 году. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"О чём идёт речь — каждый регион должен будет чётко обозначить приоритетные направления своего развития. Эта информация должна быть открытой для бизнеса, как и градостроительный, инфраструктурный планы региона: по прокладке инженерных сетей, дорог, систем коммуникации. Таким образом, бизнесу будет проще выбрать оптимальное место для расположения нового производства или иного объекта", — отметил глава государства.

"Есть у каждого": Путин призвал раскрывать потенциал регионов ради благополучия россиян

"Есть у каждого": Путин призвал раскрывать потенциал регионов ради благополучия россиян

Кроме того, в ходе выступления Владимир Путин призвал власти регионов разработать "исчерпывающий механизм", который позволит инвесторам максимально быстро пройти путь от бизнес-идеи до открытия нового производства или сдачи построенного проекта в эксплуатацию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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