Путин сожалеет, что многие россияне по-прежнему пренебрегают антиковидными требованиями

Президент Владимир Путин выразил сожаление, что многие россияне пренебрегают эпидемиологическими требованиями, несмотря на пандемию коронавируса. Заявление прозвучало на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам главы государства, в России ситуация лучше, чем во многих других странах мира. И тем не менее пандемия не закончилась, все должны проявлять осторожность, призывает Путин.