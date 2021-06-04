Путин сожалеет, что многие россияне по-прежнему пренебрегают антиковидными требованиями

Форум в этом году проходит под девизом «Снова вместе. Экономика новой реальности», однако в неофициальных разговорах главной темой остаётся коронавирус.

Президент Владимир Путин выразил сожаление, что многие россияне пренебрегают эпидемиологическими требованиями, несмотря на пандемию коронавируса. Заявление прозвучало на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам главы государства, в России ситуация лучше, чем во многих других странах мира. И тем не менее пандемия не закончилась, все должны проявлять осторожность, призывает Путин.