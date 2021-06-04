Путин сожалеет, что многие россияне по-прежнему пренебрегают антиковидными требованиями
Форум в этом году проходит под девизом «Снова вместе. Экономика новой реальности», однако в неофициальных разговорах главной темой остаётся коронавирус.
Президент Владимир Путин выразил сожаление, что многие россияне пренебрегают эпидемиологическими требованиями, несмотря на пандемию коронавируса. Заявление прозвучало на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам главы государства, в России ситуация лучше, чем во многих других странах мира. И тем не менее пандемия не закончилась, все должны проявлять осторожность, призывает Путин.
"Лето, люди общаются друг с другом, контактов очень много. К сожалению, многие люди продолжают считать так, как они думали раньше, что это их не коснётся, пренебрегают требованиями, которые нас призывают соблюдать врачи", — указал российский лидер.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Однако в кулуарах тема коронавируса по-прежнему номер один. К примеру, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что страна может открыться для вакцинного туризма уже этим летом, и объяснил вероятность новых волн коронавируса. По его словам, они возникнут там, где не проводится масштабной вакцинации. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заметил, что Россия сделала всё, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность участников ПМЭФ.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей