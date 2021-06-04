Путин рассказал о ходе "разбюрокрачивания" экономики России
Лидер страны указал на достижения в данном направлении в сфере подключения к электроэнергетике и разрешений на строительство.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Россия многое сделала для "разбюрокрачивания" решений в направлениях экономики, но в этом вопросе ещё остаются моменты, над которыми можно работать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Нам, безусловно, есть над чем работать, но в целом мы многое сделали из того, что планировали. Я имею в виду "разбюрокрачивание" принятий решений по очень многим направлениям", — сказал глава государства.
В качестве примера лидер страны привёл сферы подключения к электроэнергетике и разрешений на строительство.
Ранее Владимир Путин призвал к 2024 году обеспечить прозрачные условия для инвесторов в каждом регионе. По словам президента, это упростит бизнесу процесс выбора оптимального места для нового производства или иного объекта.
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