Путин рассказал о ходе "разбюрокрачивания" экономики России

Россия многое сделала для "разбюрокрачивания" решений в направлениях экономики, но в этом вопросе ещё остаются моменты, над которыми можно работать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Нам, безусловно, есть над чем работать, но в целом мы многое сделали из того, что планировали. Я имею в виду "разбюрокрачивание" принятий решений по очень многим направлениям", — сказал глава государства.

В качестве примера лидер страны привёл сферы подключения к электроэнергетике и разрешений на строительство.