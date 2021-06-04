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Регион
Опубликовано 4 июня 2021, 12:56

Канцлер Австрии на ПМЭФ поблагодарил Путина за вклад в борьбу с пандемией

Официальная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности», но в кулуарах на первом месте остаётся коронавирус.

Канцлер Австрии Себастьян Курц высоко оценил использование российской вакцины "Спутник V" в более чем 60 странах мира и выразил личную благодарность президенту Владимиру Путину за вклад в борьбу с пандемией. Об этом он заявил в пятницу, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Отметим, что политик принимает участие в сессии в видеоформате.

"Я рад, что "Спутник V" используется в настоящее время в более чем 60 странах. Я хотел бы, господин президент, поблагодарить вас за вклад в этой области, ведь важно победить пандемию во всех странах мира", подчеркнул Курц.

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Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Однако в кулуарах тема коронавируса по-прежнему номер один. К примеру, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что страна может открыться для вакцинного туризма уже этим летом, и объяснил вероятность новых волн коронавируса. По его словам, они возникнут там, где не проводится масштабной вакцинации.

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Фото © ТАСС / AP / Lisa Leutner

Марина Калегина
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