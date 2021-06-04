Путин: Россия продолжит снижать выбросы при добыче углеводородов
Кроме того, по словам президента, сегодня наша страна находится на первом месте по утилизации попутного газа.
Фото © ТАСС / Софийчук Евгений
В России будет снижаться уровень выбросов при добыче углеводородов. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в рамках своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы продолжим снижать выбросы при добыче углеводородов. Будем и дальше работать над утилизацией попутного газа. Кстати говоря, из всех нефтедобывающих стран мы, наверное, больше всех в мире утилизируем газ таким образом", — заявил Путин.
Также президент России опроверг мнение о том, что Россию якобы не касаются проблемы изменения климата, назвав подобные заявления чушью и передёргиванием.
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