Путин: Россия продолжит снижать выбросы при добыче углеводородов

В России будет снижаться уровень выбросов при добыче углеводородов. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в рамках своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы продолжим снижать выбросы при добыче углеводородов. Будем и дальше работать над утилизацией попутного газа. Кстати говоря, из всех нефтедобывающих стран мы, наверное, больше всех в мире утилизируем газ таким образом", — заявил Путин.