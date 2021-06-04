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Путин: Россия продолжит снижать выбросы при добыче углеводородов

Кроме того, по словам президента, сегодня наша страна находится на первом месте по утилизации попутного газа.

4 июня, 12:43
<p>Фото © ТАСС / Софийчук Евгений</p>

Фото © ТАСС / Софийчук Евгений

В России будет снижаться уровень выбросов при добыче углеводородов. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в рамках своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы продолжим снижать выбросы при добыче углеводородов. Будем и дальше работать над утилизацией попутного газа. Кстати говоря, из всех нефтедобывающих стран мы, наверное, больше всех в мире утилизируем газ таким образом", — заявил Путин.

Путин сообщил о наличии резервов для упрощения требований в сфере строительства

Путин сообщил о наличии резервов для упрощения требований в сфере строительства

Также президент России опроверг мнение о том, что Россию якобы не касаются проблемы изменения климата, назвав подобные заявления чушью и передёргиванием.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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