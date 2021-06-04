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Путин оценил инвестиции в инфраструктуру регионов к концу 2024 года в 500 млрд рублей

Президент напомнил, что программа инфраструктурных кредитов позволит субъектам страны получить возможность привлечения средств по низкой ставке на длительный срок.

4 июня, 12:39

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Объём фактических инвестиций в инфраструктуру российских регионов за два с половиной года составит не менее 500 миллиардов рублей. Такой прогноз озвучил президент Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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По словам главы государства, программа инфраструктурных кредитов позволит регионам получить возможность привлечения средств по низкой ставке на длительный срок.

"В ближайшие два с половиной года объём фактических инвестиций в инфраструктуру по этой программе должен составить не менее 500 миллиардов рублей", — уточнил Путин.

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Напомним, формирование системы инфраструктурных кредитов для регионов анонсировал президент Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию 21 апреля. Принцип распределения будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить в качестве займа.

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Ранее в своём выступлении Путин отметил, что спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой войны, но сейчас она постепенно возвращается к нормальной жизни, о чём уже можно говорить уверенно.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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