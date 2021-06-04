Путин оценил инвестиции в инфраструктуру регионов к концу 2024 года в 500 млрд рублей
Президент напомнил, что программа инфраструктурных кредитов позволит субъектам страны получить возможность привлечения средств по низкой ставке на длительный срок.
Фото © ТАСС / Смирнов Владимир
Объём фактических инвестиций в инфраструктуру российских регионов за два с половиной года составит не менее 500 миллиардов рублей. Такой прогноз озвучил президент Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам главы государства, программа инфраструктурных кредитов позволит регионам получить возможность привлечения средств по низкой ставке на длительный срок.
"В ближайшие два с половиной года объём фактических инвестиций в инфраструктуру по этой программе должен составить не менее 500 миллиардов рублей", — уточнил Путин.
Напомним, формирование системы инфраструктурных кредитов для регионов анонсировал президент Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию 21 апреля. Принцип распределения будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить в качестве займа.
Ранее в своём выступлении Путин отметил, что спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой войны, но сейчас она постепенно возвращается к нормальной жизни, о чём уже можно говорить уверенно.
Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности".
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