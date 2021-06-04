Путин заявил о готовности России и дальше реализовывать проекты, подобные "Северному потоку – 2"

Россия и дальше готова объединяться с европейскими партнёрами и реализовывать крупные проекты, подобные газопроводу "Северный поток – 2". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на сессии ПМЭФ.

"Мы готовы и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнёрами подобные высокотехнологичные проекты", — сказал глава государства.