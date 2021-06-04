Путин заявил о готовности России и дальше реализовывать проекты, подобные "Северному потоку – 2"
Глава государства надеется, что логика взаимной пользы и выгоды будет превалировать над искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры.
Фото © Nord Stream 2 / Paul Langrock
Россия и дальше готова объединяться с европейскими партнёрами и реализовывать крупные проекты, подобные газопроводу "Северный поток – 2". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на сессии ПМЭФ.
"Мы готовы и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнёрами подобные высокотехнологичные проекты", — сказал глава государства.
Президент также оценил все препятствия при строительстве газопровода, надеясь, что логика взаимной пользы и выгоды будет превалировать над искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры.
Напомним, проект газопровода "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Кроме того, со следующей недели в тестовом режиме в Ленобласти заработают объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию.
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